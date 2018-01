Puigdemont haalt nieuwjaarsreceptie N-VA niet 31 januari 2018

02u42 0 Leuven Geen Carles Puigdemont op de nieuwjaarsreceptie van de Leuvense N-VA in het stadion van OHL. Puigdemont was nochtans aangekondigd als gastspreker, maar hij zou gistermiddag normaal gezien aangesteld worden als nieuwe minister-president van Catalonië. Die zitting werd echter uitgesteld door het Spaanse Grondwettelijk Hof. Puigdemont nam wel een videoboodschap op.

In die boodschap verontschuldigde hij zich voor zijn afwezigheid, maar er viel niet af te leiden waar Puigdemont zich op dit moment bevindt. Hij wenste kandidaat-burgemeester Lorin Parys veel succes toe met de verkiezingen en verwees naar zijn burgemeesterschap in Girona, waar hij 32 jaar van regeren door dezelfde partijen wist te doorbreken. Dat is ook hetgeen wat Parys beoogt. "Veiligheid, sociaal beleid en economie en creativiteit zijn de drie pijlers waar we op focussen", vertelde Parys. Een schild tegen inbraken, de politie die actief meeleest met buurtinformatienetwerken via WhatsApp en veilige fietsroutes naar school krijgen extra aandacht op het vlak van veiligheid.





"Investeren in sociaal beleid is onze tweede prioriteit. Met ons aan het stuur zullen privé-ontwikkelaars in Leuven 20% van hun nieuwe aanbod moeten voorbehouden voor Leuvenaars die net te veel verdienen voor sociale woning en net te weinig om op eigen kracht een stek in eigen stad te verwerven. Daarnaast wordt het dringend tijd om kinderarmoede aan te pakken. In Leuven is die op 10 jaar tijd verdubbeld", klinkt het.





Circulatieplan en hoofddoeken

Ook het circulatieplan kwam - uiteraard - ter sprake. "We voeren slimme knips in door camera's met nummerplaatherkenning die bewoners rechtstreeks naar hun huis kunnen laten rijden. Zo vermijden we heel wat extra kilometers en uitstoot - iets waar Zeger Debyser al herhaaldelijk voor gepleit heeft", aldus Parys, die het tot slot nog even had over de discussie of OCMW-bedienden met een hoofddoek aan het loket mogen zitten. "Ik vind het onaanvaardbaar dat ze met een hoofddoek aan het loket mogen zitten of kunnen vragen om thuis bij een OCMW klant te mogen bidden. De dienstverlening van de overheid moet neutraal zijn en ook zo ervaren worden", gaf Parys nog mee. (BMK/ADPW)