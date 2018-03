Publicatie 'Op de vlucht!' herdenkt WOI 10 maart 2018

De provincie Vlaams-Brabant neemt dit jaar tal van initiatieven om de 100-jarige verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Zo lanceert ze de publicatie 'Op de vlucht!'. Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog. De provincie Vlaams-Brabant heeft verhalen van jonge oorlogsvluchtelingen gebundeld. De publicatie voor leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs koppelt vijf historische getuigenissen over vluchten tijdens de Eerste Wereldoorlog aan vijf getuigenissen van jonge vluchtelingen vandaag. De provincie kreeg hiervoor de hulp van Geheugencollectief vzw. "Met deze gratis publicatie willen we jongeren stimuleren om zich in te leven in het thema vluchten, begrip op te brengen voor de ervaringen van vluchtelingen en parallellen te trekken tussen vroeger en vandaag. Het is een publicatie van én voor jongeren', zegt gedeputeerde Tie Roefs (Groen). Volgens de United Nations High Commission for Refugees waren er in 2015 zo'n 65 miljoen mensen op de vlucht. Naar schatting de helft van hen was jonger dan achttien jaar. (BMK)