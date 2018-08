Provincie zoekt gemeenten die werk willen maken van duurzame warmte 01 augustus 2018

02u42 0 Leuven De provincie Vlaams-Brabant, ODE-Vlaanderen, de Bond Beter Leefmilieu en VVSG, willen de warmtevoorziening verduurzamen. Ze roepen Vlaams-Brabantse gemeenten op om zich kandidaat te stellen voor een warmtewende.

Drie geselecteerde gemeenten krijgen een gratis begeleiding bij de opmaak en uitvoering van hun warmtebeleid. Uit de Vlaams-Brabantse klimaatstudie blijkt dat aardgas en stookolie momenteel de koplopers zijn in het verbruik voor verwarming van gezinnen. "We willen tegen 2040 een klimaatneutraal Vlaams-Brabant", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid. "Daarbij streven we ook naar een warmtevoorziening die fossielvrij moet zijn. In deze 'warmtewende' hebben de gemeenten een belangrijke rol: ze kunnen snel de transitie naar groene warmte in gang zetten. Daarom bieden we hen gratis begeleiding in hun warmtebeleid".





De provincie Vlaams-Brabant geeft voor de uitwerking van het klimaatproject 'Warmtewende voor gemeenten' 74.736 euro aan de Organisatie Duurzame Energie, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen.





Gemeenten kunnen zich tot 15 september kandidaat stellen. (ADPW)