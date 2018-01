Provincie zet in op zichtbaarheid van fietsers 30 januari 2018

02u38 0 Leuven Met de campagne 'Fietslicht aan en gaan' gaat de provincie Vlaams-Brabant de zichtbaarheid van fietsers tussen 12 en 18 jaar verbeteren. Via scholen en politiezones wordt hiervoor specifiek materiaal verspreid. 69 secundaire scholen en 17 politiezones doen reeds mee.

In de donkere wintermaanden is het 's ochtends nog laat donker en schemert het 's avonds snel. In die omstandigheden is het belangrijk dat fietsers zichtbaar zijn en zichzelf zichtbaar maken voor andere weggebruikers. Bovendien bepaalt het wegverkeersreglement dat de fietslichten moeten aanwezig en in werking zijn tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien op een afstand van ongeveer 200 meter. De provincie Vlaams-Brabant wil met de campagne 'Fietslicht aan en gaan' de lokale politiezones stimuleren om in de donkere maanden van het jaar controles van jonge fietsers uit te voeren. Ook wil zij Vlaams-Brabantse secundaire scholen aanzetten om hun leerlingen te sensibiliseren voor het gebruik van fietsverlichting op de openbare weg. (ADPW)