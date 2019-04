Provincie plaatst 492 zonnepanelen op dak Provinciehuis ADPW

05 april 2019

13u42 0 Leuven De provincie Vlaams-Brabant is begonnen met de plaatsing van 492 zonnepanelen op het dak van het Provinciehuis. Hiermee geeft ze naar eigen zeggen het goede klimaatvoorbeeld door in te zetten op hernieuwbare energie.

In totaal komen er 492 zonnepanelen op het dak van het laaggebouw van het Provinciehuis, goed voor een vermogen van 147 kWp (kilowattpiek). Dit vermogen wordt door vijf omvormers van elk 25kVA (kiloVolt-Ampère) omgezet naar laagspanning. De theoretische opbrengst bedraagt zo’n 130.000kWh (kilowattuur).

Met de plaatsing van deze zonnepanelen gaat de provincie uit van een maximaal eigen verbruik van opgewekte energie en moet er alvast 7 procent minder elektriciteit aangekocht worden. “We hebben de ambitie om tegen 2040 te wonen, te werken en te leven in een klimaatneutrale provincie”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu en gebouwen. “Eén van de manieren om onze ambitie waar te maken is door in te zetten op hernieuwbare energie. Als provincie geven we het goede voorbeeld door onze eigen gebouwen te voorzien van zonnepanelen”.