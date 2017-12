Provincie ondersteunt 19 dierenasielen en vogelopvangcentra 02u44 0

De provincie Vlaams-Brabant doet er alles aan om een diervriendelijke provincie te zijn. Met de subsidies voor 19 dierenasielen en vogelopvangcentra geeft ze gehoor aan de noodkreet van de sector. "Met deze steun kunnen de asielen hun dieren voeden, ontwormen en steriliseren. De asielen draaien op vrijwilligers en zijn afhankelijk van giften van sympathisanten en de steun van gemeenten. Ze hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor dierenwelzijn. "Gelet op de belangrijke rol die ze in de samenleving spelen, is dat niet oké. We betreuren dat er vanuit Vlaanderen geen structurele middelen komen voor de asielen. We willen de dieren in de opvancentra niet aan hun lot overlaten en maakten daarom zélf subsidies vrij". (ADPW)