Provincie maakt gebouwen energieneutraal

De provincie Vlaams-Brabant start met een onderzoek naar financieringsmogelijkheden om haar gebouwen energieneutraal te maken. Ze krijgt hiervoor steun vanuit het Europese FALCO-project. FALCO (voluit Financing Ambitious Local Climate Objectives of Financiering van Ambitieuze Lokale Klimaatdoelen) is een project dat steun krijgt via het Europese subsidieprogramma Horizon 2020. Via FALCO worden financieringsoplossingen gezocht om de uitvoering van klimaatacties mogelijk te maken, zoals de renovatie van publieke gebouwen. De provincie Vlaams-Brabant maakt deel uit van het consortium dat dit project uitvoert. De provincie Vlaams-Brabant focust binnen het FALCO-project op het onderzoek naar financieringsvormen voor het energieneutraal maken van de eigen gebouwen. "We hebben de ambitie om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Hiervoor is het energieneutraal maken van de provinciale gebouwen van groot belang. Als provinciebestuur hebben we bovendien een belangrijke voorbeeldfunctie. Na afloop kunnen de Vlaams-Brabantse gemeentebesturen het project overnemen", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor leefmilieu en duurzaamheid. (ADPW)





