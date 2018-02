Provincie lanceert 'Samen Digitaal' 19 februari 2018

02u24 1 Leuven De provincie Vlaams-Brabant wil samen met VERA -het Vlaams-Brabants steunpunt e-government- de lokale besturen, het middenveld en burgers voorbereiden op de overgang naar een smart region.

Met een lezing, studiereis, debatavond, kunstperformance en een hackathon wil de provincie een zo breed mogelijk publiek warm maken voor de mogelijkheden van digitale technologie. De ondertekening van een duurzaam digitaal charter door lokale besturen en het middenveld in het najaar vormt het orgelpunt van de campagne 'Samen Digitaal'.





"Het heeft geen zin dat gemeenten los van elkaar het warm water uitvinden. Elke inwoner van onze provincie verwacht hetzelfde niveau van dienstverlening, ongeacht zijn of haar woonplaats. We vinden het als provinciebestuur belangrijk dat iedereen op de digitale trein zit", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Informatica. De eerste activiteit voor het brede publiek is een lezing door Olivier Van Duüren van The DualarityTM. Hij neemt het publiek in het Provinciehuis op dinsdag 13 maart tussen 18 en 21 uur mee langs enkele mijlpalen op weg naar een smart region.





Deelname is gratis maar inschrijven verplicht via www.vlaamsbrabant.be/samendigitaal. (BMK)