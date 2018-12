Provincie investeert in erfgoed Bart Mertens

03 december 2018

De provincie Vlaams-Brabant investeert in erfgoedprojecten in Leuven. Onder meer de gerestaureerde ijskelder van Arenberg krijgt financiële ondersteuning. "Erfgoed leeft in Vlaams-Brabant", zegt gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V).

Het provinciebestuur maakt 67.150 euro vrij voor investeringen in erfgoed. Het merendeel van die financiële middelen gaat naar erfgoedprojecten in Leuven en Heverlee die onroerend erfgoed onderzoeken, registreren of publiek toegankelijk maken. Volgens gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V), verantwoordelijk voor erfgoed, is het belangrijk om te blijven investeren in erfgoed. “Met deze subsidies willen wij Vlaams-Brabantse onroerend erfgoedprojecten ondersteunen en stimuleren. Die projecten zijn een tastbaar bewijs dat erfgoed leeft in onze provincie”, klinkt het.

IJskelder

Zo krijgt Regionaal Landschap Dijleland 12.500 euro voor de huldigingen van de gerestaureerde ijskelder Arenberg. Gust Boschmans werkgroep (Leuven) organiseert onder de titel ‘Pa Leo & Nea’ dan weer workshops over lokaal archeologisch en bouwkundig erfgoed die leerlingen en rusthuisbewoners dichter bij elkaar brengen. Hiervoor ontvangt de werkgroep 2.565 euro. Ook Cultureel Erfgoed Annunciaten Heverlee krijgt ondersteuning voor het participatief ontsluitingsproject ‘Playground Circles’. Voor dit traject kende de provincie 12.500 euro toe.

WOI

Uiteraard ontbreekt ook de herdenking van WOI niet op het lijstje. De provincie Vlaams-Brabant maakt 12.500 euro vrij voor project ‘Panden in de kijker’. Daarmee wil de stad Leuven de impact van de Eerste Wereldoorlog en de wederopbouw in de stad onder de aandacht brengen. Dat gebeurt met graffiti en andere vormen van communicatie op de gevels van de panden.