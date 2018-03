Provincie huldigt Bart Swings ZILVEREN TROTS KRIJGT OOK EREBURGERSCHAP EN VOLKSFEEST BART MERTENS

16 maart 2018

02u39 0 Leuven De provincie Vlaams-Brabant heeft Bart Swings gisteren officieel gehuldigd voor zijn topprestatie op de Olympische Winterspelen in Pyeonchang. Swings kwam na een spannende race naar huis met een zilveren medaille en dat levert hem in thuisgemeente Herent meteen ook het ereburgerschap op. Op 12 april wordt er zelfs een volksfeest georganiseerd in Herent.

Topsporter Bart Swings is de trots van ons land na het behalen van een zilveren medaille op de Olympische Winterspelen in Pyeonchang. Dat blijkt eens te meer uit de vele huldigingen die Swings al mocht meemaken sinds zijn terugkeer uit Zuid-Korea. Veel rust is de skeeler en ijsschaatser wat dat betreft niet gegund want de ene viering volgt de andere op. Toen hij in het station Antwerpen aankwam, was er al de feestelijke ontvangst van zijn club RSC Heverlee en niet veel later volgde het clubfeest met een eerste huldiging van zilveren Swings in Sporthal Heverlee in de Hertogstraat. Daarna volgde nog een bezoek aan het Koninklijk Paleis waar koning Filip de zilveren medaille even mocht bewonderen. Begin deze maand was er dan de stad Leuven en Tofsport die Bart Swings uitnodigden als 'special guest' tijdens de jaarlijkse Kampioenenviering en gisteren mocht Swings opdraven in het Provinciehuis voor alweer een huldiging.





Welverdiende vakantie

"We huldigen Bart als verdienstelijke inwoner omwille van zijn Olympische prestaties. We zijn fier dat we in onze provincie inwoners hebben die schitteren op zo'n hoog sportief niveau. We zetten Bart dan ook graag in de bloemetjes', aldus Marc Florquin, gedeputeerde voor Protocol. Swings zelf bleef er zoals gewoonlijk behoorlijk rustig onder want hij zit met zijn hoofd bij een wedstrijd dit weekend in Wit-Rusland. Gelukkig is een welverdiende vakantie in zicht. "Eerst de laatste wedstrijd van het seizoen in Minsk waar ik nog hoog wil eindigen in de massastart maar daarna is het tijd voor rust. Een week vakantie in Frankrijk gaat me deugd doen", aldus Bart Swings na zijn huldiging in het Provinciehuis.





De toekomst? Naar goede gewoonte toont Bart Swings zich ambitieus. "Ik kijk al uit naar volgend seizoen. Ik wil op hoog niveau presteren. De motivatie is er zeker. Ik kijk ook uit naar het WK Skeeleren. Ik zou graag nog eens wereldkampioen worden want het is ondertussen al vijf jaar geleden", besluit Bart Swings.





Historische medaille

Eerder deze week raakte overigens bekend dat de gemeente Herent - zijn thuishaven - nog één en ander in petto heeft voor haar held. Zo komt er op 12 april een volksfeest waar Swings zal worden uitgeroepen tot ereburger van de gemeente. "Bart schreef geschiedenis. Zijn zilveren medaille is historisch want het was twintig jaar geleden dat ons land nog eens een medaille behaalde op de Winterspelen. 42 jaar geleden mochten we al eens vieren in Veltem met Ivo Van Damme en nu is Herent aan de beurt. In zaal Den Travoo komt er op 12 april een rollerparade met Bart Swings en Ruben Van Gucht onder politiebegeleiding.





Ook fietsers, rolschaatsers, skaters, steppers en snelle lopers kunnen aansluiten. Om 20 uur zal Ruben Van Gucht uitroepen tot ereburger van Herent en daarna kan het feest beginnen met gratis frieten en twee drankjes voor elke bezoeker. Dj Toele zal instaan voor het vervolg van de Herentse feestnacht ter ere van Bart Swings."