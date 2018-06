Provinciale subsidies stopgezet 27 juni 2018

De provincie Vlaams-Brabant zet na tien jaar een punt achter haar subsidies voor arbeidszorg. Het nieuwe Vlaamse decreet neemt deze steun gedeeltelijk over. "De provincie laat de arbeidszorgmedewerkers echter niet los en gaat hen blijvend ondersteunen", zegt gedeputeerde van Economie Marc Florquin.





"De 2,4 miljoen euro subsidies die we de afgelopen tien jaar aan arbeidszorg gaven, hebben hun effect niet gemist. Het aantal arbeidszorgmedewerkers steeg in die periode met 80% tot 1.252 medewerkers." (BMK)