Professor Wim Robberecht nieuwe CEO UZ Leuven 27 april 2018

02u29 0

Op 1 oktober wordt prof. dr. Wim Robberecht de nieuwe gedelegeerd bestuurder van UZ Leuven. Hij zal de fakkel overnemen van prof. dr. Marc Decramer, die op 30 september 2018 zijn mandaat beëindigt en met emeritaat gaat.





Professor Robberecht is aangesteld voor een periode van vijf jaar. Hij werd geboren in 1959 en is neuroloog, gespecialiseerd in het onderzoek naar ALS. Hij is ook doctor in de biomedische wetenschappen en sinds 2001 hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Van 2001 tot 2013 was hij diensthoofd Neurologie in UZ Leuven. In 2005 werd hij lid van het bestuurscomité van UZ Leuven en sinds 2016 is hij er voorzitter van. Van 2013 tot 2017 was hij vicerector voor de Groep Biomedische Wetenschappen aan de KU Leuven. Professor Robberecht is gehuwd en vader van twee kinderen. Professor Luc Sels, rector KU Leuven: "Ik kijk heel erg uit naar een succesvolle samenwerking met professor Robberecht. Hij heeft veel inzicht in de werking van UZ Leuven en hoe we die nog kunnen verbeteren. Ook heeft hij een sterk ontwikkelde visie op de positie van een universitair ziekenhuis in het snel evoluerende landschap van de gezondheidszorg. Daarnaast is hij uitstekend geplaatst om UZ Leuven nog breder en dieper te verankeren in de universiteit", klinkt het bij Sels. (ADPW)