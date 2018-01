Prof Laurens De Plus test fietsopstelling van Bakala Academy 02u40 0 Vertommen Met de testopstelling wordt het vermogen van wielrenners gemeten. Leuven Bakala Academy heeft een unieke testopstelling voor profwielrenners ontwikkeld. Het onderzoeks- en testcentrum voor topsport aan de KU Leuven kreeg gisteren wielrenner Laurens De Plus op bezoek om de isokinetische fietsopstelling voor het eerst te testen.

Het unieke van de opstelling is dat wielrenners hun eigen fietskader kunnen gebruiken tijdens de test, die de trapfrequentie meet.





"Met deze test krijgen we een accuraat beeld van het vermogen van de renner", zegt Peter Hespel, professor Inspanningsfysiologie. "Op bepaalde momenten in de wedstrijd, bijvoorbeeld in een ontsnapping of in de eindspurt, moeten renners hoge vermogens kunnen leveren."





De originele opstelling werd ontwikkeld aan de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen. Het eindproduct is het resultaat van een Leuvense samenwerking tussen ingenieurs- en designbedrijf Comate met steun van de provincie Vlaams-Brabant.





68.000 euro subsidie

"Bij een bezoek aan Bakala Academy twee jaar geleden viel mijn oog op de opstelling waaraan een motor en een computer gekoppeld waren. Het concept bleek uniek te zijn, maar het ontwerp was duidelijk nog voor verbetering vatbaar. Voor het nodige budget dienden we een subsidieproject in bij de provincie", vertelt Sander Van den dries van Comate. Uiteindelijk telde de provincie Vlaams-Brabant 68.000 euro neer, goed voor de helft van het totale budget.





"Dit project is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden kan leiden tot een innovatief en marktgericht resultaat", vertelt gedeputeerde voor Economie Marc Florquin. (BMK)