Probatiestraf voor man die al decennia drugverslaving heeft? Stefan Van de Weyer

16 januari 2019

15u40 0 Leuven Op de Leuvense strafrechtbank werd een probatiestraf gevraagd voor een 59-jarige Heverleenaar met een zwaar drugprobleem. Bij een wegcontrole op kerstdag 2017 werden in zijn wagen cannabis, amfetamines, plastic gripzakjes en een percisieweegschaal aangetroffen. De man verklaarde al sinds zijn achttiende aan drugs verslaafd te zijn.

Op kerstdag 2017 werd de man op de Naamsesteenweg in Leuven tegengehouden door de politie voor een wegcontrole. De drugs, de zakjes en de weegschaal bevonden zich in een rugzak. Hij verklaarde toen de drugs te zijn gaan kopen in Antwerpen en Gent.

Het openbaar ministerie vorderde een probatiestraf zodat de man zich kan herpakken. “Na de wegcontrole werd hij bij een drugtest in 2018 positief bevonden. Beklaagde heeft een ernstige drugverslaving en al een aanzienlijk palmares bij de rechtbank. Hij kreeg in het verleden al veel kansen, maar ik vraag voor hem een probatiestraf. Hij moet een behandeling in centrum De Spiegel in Bierbeek volgen en zijn vast werk behouden. Indien hij in de toekomst aan deze en enkele andere voorwaarden niet voldoet, vraag ik als stok achter de deur acht maanden cel en 1.000 euro boete”, klonk het.

“Ik heb al zoveel pogingen ondernomen en al in zoveel centra gezeten, ik raak gewoon niet van die drugs vanaf. Ik rook nu af en toe nog joints”, reageerde de drugverslaafde.