Prince herleeft op Het Groot Verlof 08 mei 2018

02u29 0 Leuven Vzw Leuvenement heeft de eerste namen voor zomerfestival Half Oogst bekend gemaakt. Op de affiche onder meer 'The New Power Generation Celebrating Prince'.

Festival Het Groot Verlof is in aantocht en dat is hét moment bij uitstek om enkele data aan te kruisen in de agenda. Vzw Leuvenement maakte eerder al bekend dat De Kreuners, Billy Ocean en Discobar Galaxie deze zomer de Leuvense podia onveilig zullen maken en lanceert nu ook de namen voor deelfestival Half Oogst op zondag 12 augustus. "Liefhebbers van hitsige funk en coole oldskool hiphop moeten deze zomer in Leuven zijn want tijdens Half Oogst worden alvast 't Hof van Commerce, hiphoplegende Grandmaster Flash en The New Power Generation (NPG) - Celebrating Prince verwacht op onze podia", zegt Kris Peeters, coördinator bij organisator Vzw Leuvenement.





De meest opvallende naam is die van The New Power Generation die met de show 'Celebrating Prince' hulde brengen aan de overleden wereldster. Het gaat niet om een coverband maar wel degelijk om de originele band die Prince twee decennia lang begeleidde tijdens concerten. "Veel dichter kan je niet geraken bij het genie Prince", aldus Kris Peeters.





Muzikale familie

"De muzikale erfenis van Prince wordt gebracht door dezelfde muzikanten die hij beschouwde als zijn muzikale familie. Verder zal ook de levende legende Grandmaster Flash een optreden geven tijdens Half Oogst. Hij brengt een nieuwe show die een overzicht geeft van hiphop sinds de jaren '70 tot vandaag. Tot slot ook dansbaar talent uit eigen land op de affiche met 't Hof van Commerce. De groep viert dit jaar het zilveren jubileum en dat zullen Flip 'Levrancier' Kowlier, Serge 'Dommestik' Buysse en Kristof 'DJ4T4' Michiels vieren met hun kenmerkende vette beats."





Nog dit: op de Grote Markt staat het hele weekend dans in de kijker tijdens Half Oogst. In de Naamsestraat kan je aan een dertigtal stands coole vinyl en hippe kleren scoren. Info: www.leuven.be/hetgrootverlof (BMK)