Primeur in Leuven: de Smartphone-bril RESPONSIBLE YOUNG DRIVERS WAARSCHUWEN VOOR AFLEIDING ACHTER STUUR BART MERTENS

16 augustus 2018

02u31 0 Leuven De Responsible Young Drivers hebben gisteren in Europese primeur de 'Smartphone-bril' geïntroduceerd op het Victor Broosplein. De hoogtechnologische bril simuleert de gevaren van afleiding door het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden met de wagen of de fiets.

Wetenschappelijk onderzoek toonde al meermaals aan dat afleiding één van de sterkst stijgende oorzaken is van verkeersongevallen. Het toenemend gebruik van de smartphone is daar niet vreemd aan. Meer zelfs, de grootste vorm van afleiding is het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur. Uit onderzoek blijkt dat voornamelijk jonge bestuurders de smartphone gebruiken achter het stuur en dat niet enkel in de wagen, maar ook op de fiets. Zo zou ruim de helft van de fietsers de smartphone gebruiken tijdens het rijden en dat percentage ligt hoger in vergelijking met autobestuurders. Conclusie van de Responsible Young Drivers: hoog tijd voor actie!





Trager reactievermogen

"Bestuurders zijn zich vaak niet bewust van de impact die afleiding door de smartphone op hun rijgedrag heeft. Dit is verontrustend als je weet dat het risico op een ongeval zo'n 23 keer hoger ligt. Het gebruik van de smartphone in de wagen of op de fiets heeft een trager reactievermogen en een verminderde controle over het voertuig tot gevolg. Ook het bewustzijn van de verkeerssituatie is minder goed waardoor de bestuurder veranderingen in het verkeer minder snel opmerkt", legt Karen Soetens van Responsible Young Drivers uit.





Om gebruikers van de smartphone bewust te maken van het gevaar van de smartphone achter het stuur pakte de organisatie gisteren uit met een Europese primeur. Dat deden ze op het Victor Broosplein in Leuven waar ze voorbijgangers de confrontatie lieten aangaan met de 'Smartphone-bril'. "De hoogtechnologische bril simuleert de gevaren van afleiding door het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden met de wagen of de fiets. Door bestuurders zelf te laten ervaren wat afleiding met je aandacht doet, zorgen we voor een diepere bewustwording van de ernst van de zaak", klinkt het.





Promille-bril

De 'Smartphone-bril' is afkomstig uit de Verenigde Staten en werd ontwikkeld door Deb Kusmec en haar echtgenoot Michael Aguilar. Zij ontwierpen eerder ook al de 'Promille-bril'. "De Smartphone-bril beschikt over gebogen lenzen met vloeibare kristallen die een volledig 180°-gezichtsveld mogelijk maken. Hierdoor kunnen de gevolgen van afleiding door het gebruik van de mobiele telefoon optimaal gesimuleerd worden. De Responsible Young Drivers besturen de bril aan de hand van een mobiele app terwijl de deelnemer een parcours aflegt. De eerste keer leggen de mensen het parcours af zonder manipulatie en de tweede keer simuleert de bril de effecten van afgeleid rijden. Het is echt een hele wereld van verschil", klinkt het.