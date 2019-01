Primetime Communication wordt Remy Communication “Meer nodig dan goede slogan” Bart Mertens

18 januari 2019

12u40 0 Leuven Remy Communication. Zo zal het Leuvense communicatiebureau Primetime Communication van Primetime Group voortaan door het leven gaan. Een nieuwe naam maar ook een nieuwe visie en aanpak met ‘people proof marketing’. “We zullen échte verhalen van échte mensen brengen”, aldus managing director Katrien Houtmeyers.

Het bekende communicatiebureau Primetime Communication begint na 10 jaar aan een nieuw hoofdstuk. Het bureau onder leiding van Katrien Houtmeyers verandert van naam en daar is een goede reden voor. “Vanaf nu gaan we door het leven als Remy Communication”, aldus managing director Katrien Houtmeyers. “Als je weet dat Remy verwijst naar een voornaam is de stap naar ‘people proof’ gezet. Deze verandering kwam er na een zoektocht naar authenticiteit bij de consument en de toegenomen vraag naar een projectmatige aanpak. Van een verticaal georganiseerd bedrijf gaat Remy Communication naar een horizontale structuur. Zonder strikte afdelingen, met een twintigtal specialisten aan boord die campagnegericht werken. We willen merken ‘people proof’ maken en hen een gezicht geven met verhalen die mensen raken. Tegenwoordig kom je er niet meer met enkel een goede slogan. Verhalen daarentegen kunnen mensen nog wel overtuigen.”

Ecosysteem

Verder gaat Remy Communication voor een ecosysteem met een continue toestroom van frisse ideeën. “Onze young potentials-pool zal we samenwerken met start-ups, scholen en studenten. We richten ook een academy pool op waarin we inzetten op opleidingen. Zo leren we voortdurend bij, ook van elkaar. Ook gaan we uit van de kracht van senior consultants die hun kennis delen met de jongere garde.”

11 miljoen euro omzet

Naast de nieuwe visie en aanpak zijn de fundamenten van Primetime Communication nog steeds de basis voor Remy Communication. “Primetime Communication is uitgegroeid tot een gevestigde waarde na tien jaar. Vernieuwen is belangrijk maar je mag de basis niet vergeten. Daar hechten we veel belang aan, ook in de nieuwe aanpak. Public relations, influencer marketing, content, online marketing, branding en projecten blijven behoren tot onze kerntaken”, besluit Wouter Van Melkebeek, CEO van Primetime Group. Nog dit: Remy Communication behoort samen met Stand By en Primetime Events tot de Primetime Group die in 2018 met een 50-tal werknemers een omzet van 11 miljoen euro draaide.