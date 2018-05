Prijscontroles vrijdagmarkt 05 mei 2018

Het Leuvense stadsbestuur heeft extra controles laten uitvoeren op de wekelijkse vrijdagmarkt. Dat initiatief nam schepen Erik Vanderheiden (CD&V) na klachten over opvallend duur fruit aan één marktkraam. Zo zou er sprake geweest zijn van meer dan 50 euro voor anderhalve kilogram fruit en van bijna 15 euro voor een meloen. Twee controleurs gingen gisteren op pad om de prijsaanduidingen te controleren aan de marktkramen op de vrijdagmarkt maar konden geen overtredingen vaststellen. Door het aantal controleurs te verdubbelen van één naar twee hoopt schepen Vanderheiden wantoestanden te voorkomen in de toekomst. De schepen benadrukt ook dat het in dit geval om slechts één marktkramer ging die fel overdreven prijzen aanrekende aan de klanten. "Voor de rest zijn de prijzen op de Leuvense vrijdagmarkt heel correct", besluit Erik Vanderheiden. (BMK)