Premie voor handel in deelgemeenten 12 juni 2018

02u29 0

Groen Leuven wil een startpremie geven aan zelfstandigen die een winkel openen in een Leuvense deelgemeente. Met die maatregel willen ze voorkomen dat de inwoners zich naar Leuven moeten verplaatsen om pakweg een bakker of een beenhouwer te vinden.





"Momenteel daalt het aantal winkels in de deelgemeenten jaar na jaar. In sommige deelgemeenten is de laatste bakker helaas al vertrokken. Met een startpremie tussen 1.000 en 5.000 euro willen we de handel stimuleren in de deelgemeenten. Het concrete bedrag zal afhangen van de activiteit en de locatie.





Elke Leuvenaar moet te voet of met de fiets tot bij een winkel geraken. We willen de lokale handel ook ondersteunen door als stad 50 % lokaal aan te kopen. Denk bijvoorbeeld aan boeken voor de bibliotheek. Dat kan de lokale boekhandels enkel ten goede komen in de concurrentie met de grote ketens", zegt Thomas Van Oppens van Groen. (BMK)