Premie voor groene gevels 08 mei 2018

Tijdens de demosessie 'Plant een klimplant' in Buurtcentrum Sint-Maartensdal kregen buurtbewoners afgelopen zaterdag tips om een groene gevel te creëren. "Hoe meer mensen gevelgroen aanplanten hoe aangenamer de stad", zegt schepen Mohamed Ridouani (sp.a). "Klimplanten geven kleur aan je huis, ze zorgen voor schaduw en koelte in de zomer en vogels maken er hun nest in. Bovendien zijn klimplanten ook goed voor het leefmilieu want ze houden CO2 vast en werken zo als natuurlijke luchtfilter. Het stadsbestuur wil Leuvenaars stimuleren om met een geveltuintje bij te dragen aan meer groen en gezonde lucht in de stad. Daarom worden er zo veel mogelijk drempels weggehaald en biedt de stad zowel financiële als praktische ondersteuning, zoals een premie van 25 euro."





Een vergunning en de premie voor een geveltuin kan je aanvragen bij dienst Duurzaam Beleid via duurzaamheid@leuven.be. (BMK)