Praktijkdag op UCLL 07 februari 2018

02u57 0

UCLL Campus Proximus heeft zo'n duizend leerkrachten en ICT-coördinatoren over de vloer gekregen voor de 33ste editie van de ICT-praktijkdag. Deelnemers uit heel Vlaanderen gingen er aan de slag met de nieuwste technologieën. Er werden onder meer elektronische bouwdozen en lasercutters gebouwd. Daarnaast waren er tientallen sessies over onder meer Mindcraft, het herkennen van fake online nieuws en iPads gebruiken in de muziekles. Ook sexting en cyberpesten kwamen aan bod. "Je hebt in het onderwijs nooit gedaan met leren. Er komen altijd nieuwe zaken op de markt waarmee we kinderen echt wel leergierig kunnen maken, zeker naar jobs voor de toekomst toe", zegt Christophe Laes, leerkracht van het BS Hertog-Jan Kortenberg.





(BMK)