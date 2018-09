Potloodventer duikt wel 100 keer op 07 september 2018

02u30 0 Leuven Voor een hardnekkige 59-jarige potloodventer uit Steenokkerzeel is 18 maanden cel gevraagd. G.D. verscheen sinds eind 2014 wel 100 keer met zijn broek op de enkels op verschillende openbare plaatsen.

Zijn geliefkoosde buurten waren het stadspark van Leuven en het Universitair Sportcentrum daar en het park van Tervuren. De vijftiger nam telkens zijn auto met zijn fiets in. Eenmaal ter plekke bond hij een bandana rond zijn hoofd om nietsvermoedende voorbijgangers te verrassen. Ook minstens zes minderjarigen waren slachtoffer van de exhibitionist.





De procureur vroeg 18 maanden cel en een geldboete. D. riskeert ook uit zijn rechten ontzet te worden. De man is ondertussen in begeleiding bij een seksuologe voor zijn probleem. Naar eigen zeggen heeft hij het moeilijk in periodes van verveling maar daar probeert hij ondertussen iets aan te doen. Zijn advocaat vroeg een straf met probatie-uitstel. Vonnis 2 oktober. (KAR)