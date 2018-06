Potje landbouwen? Kan zeker ook in de stad! 18 juni 2018

Het Mgr. Ladeuzeplein werd afgelopen zaterdag omgevormd tot een groene oase. Dit in het kader van Leuven Boert.

Leuven Boert is een evenement waarmee het stadslandbouwoverleg en de stad Leuven landbouw in de stad willen promoten. Iedereen was welkom vanaf 14 uur voor de officiële opening. In de voortuin van de groendienst kwam je meer te weten over kringlooptuinieren, en wat later kwam een herder zijn schaapjes hoeden op het plein.





Bijenwagen

Op de boerenmarkt waren dan weer lekkere streekproducten te koop. Ook stonden er infostandjes waar je meer te weten kwam over stadslandbouw. De stad had voorts nog een gloednieuwe bijenwagen meegebracht, waar je de wondere wereld van de insecten kon ontdekken.





Ook de compostmeesters tekenenden present, met alle informatie over composteren. Voor het jonge volkje was er een kinderboerderij, inclusief grote stroberg om op te klimmen en klauteren. Als toemaatje was er ook nog een blotevoetenpad. (ADPW)