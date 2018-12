Pot olie veroorzaakt brand in Henri Regastraat ADPW

14 december 2018

Vrijdagochtend even voor 10 uur ontstond brand in een woning in de Henri Regastraat. Een getuige belde de hulpdiensten dat hij dikke rook uit een woning zag komen en het brandalarm hoorde afgaan. De bewoners, voornamelijk Chinese studenten, haastten zich naar buiten. De straat werd even afgesloten voor het verkeer om de brandweer toe te laten haar werk te doen. De pompiers hadden het probleem snel onder controle en hadden vooral werk om de vettige rook uit de woning te krijgen. Na het verluchten van het gebouw mochten de bewoners weer naar binnen. Enkel de bewoner van de flat waar het vuur ontstond, kon niet meer in zijn woonst terecht. Hij vindt voorlopig onderdak bij vrienden. De oorzaak van de brand is een pot olie, die werd opgewarmd in een microgolf, die vuur vatte. Niemand raakte gewond.