Portland wint De Nieuwe Lichting 27 januari 2018

Negen finalisten streden voor de hoogste eer in de muziekwedstrijd De Nieuwe Lichting van radiozender Studio Brussel. Portland, afkomstig uit onze regio, haalde het uiteindelijk en treedt dus in de voetsporen van The Lighthouse.





Die Leuvense band won de wedstrijd vorig jaar. Ook de groepen Hipster Jugend en Yusuf -beiden uit Leuven- waren bij de finalisten maar moesten zich tevreden stellen met hun finaleplaatsen. Winnaar Portland kon de luisteraars van Studio Brussel overtuigen met het nummer 'Pouring Rain'. Ook Chackie Jam en SONS kroonden zich tot winnaars. De uitslag van de publieksstemming werd overigens bekend gemaakt in een live-uitzending op Facebook vanuit de DAFT Studios in Malmedy. Voor Portland breekt er nu een belangrijke tijd aan want dankzij hun overwinning zullen ze ongetwijfeld kunnen rekenen op meer optredens en meer aandacht in de media. (BMK)