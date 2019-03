Portefeuilles en huissleutels gestolen bij inbraak ADPW

29 maart 2019

In de nacht van woensdag op donderdag drongen onbekenden binnen in een woning in de J.P. Minckelersstraat in Leuven. Toen de bewoners opstonden, merkten ze dat de voordeur open stond. De inbrekers gingen aan de haal met de portefeuilles en huissleutels van de bewoners. De politie werd ter plaatse gevraagd en stelde een proces-verbaal op.