Portefeuille gestolen bij inbraak 26 juli 2018

02u25 0

In de Vaartstraat in Leuven klom een inbreker dinsdagnacht door een open raam op de eerste verdieping. Hij doorzocht de woning en ging aan de haal met de portefeuille van de bewoner. Toen de man 's ochtends opstond merkte hij voetsporen in de zetel en verwittigde de politie. Er werd een proces-verbaal opgesteld. (ADPW)