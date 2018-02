Poppy Flight voor twee leerlingen De Wijnpers 02 februari 2018

02u50 0 Leuven Twee uitverkoren leerlingen van school De Wijnpers kregen gisteren van Defensie de vlucht van hun leven cadeau. Ze mochten mee aan boord van een A109 helikopter van de luchtmacht om het laatste herdenkingsjaar van WOI nog eens extra in de verf te zetten.

Defensie en de Task Force 100 jaar WOI gaven ook telkens twee leerlingen uit de andere provincies zo'n onvergetelijke 'Poppy Flight' cadeau. Op die manier wilde de luchtmacht op een symbolische manier een keten van herinnering tot stand brengen want tijdens WOI viel ongeveer heel het Belgische grondgebied in handen van de Duitse bezetter. Als boodschap van vrede werd aan elke school ook gevraagd om een kunstwerk te creëren dat geïnspireerd is op de klaproos (poppy, nvdr) om aan de volgende school af te geven. De klaproos verwijst uiteraard naar het wereldberoemde gedicht 'In Flanders Fields' van John McCrae. De bedoeling is om later tijdens dit herdenkingsjaar al deze kunstwerken neer te leggen tijdens een grote herdenkingsplechtigheid.





In onze provincie was school De Wijnpers uitgekozen als landingsplaats. Lut Lambert, directeur van De Wijnpers, was blij met de keuze van Defensie.





"Twee van onze leerlingen vlogen van de International School in Watermaal-Bosvoorde naar De Wijnpers in Leuven. Deze leerlingen overhandigden bij landing een symbool van vrede dat ze gemaakt hebben in ons project poëzieweek/gedichtendag aan de leerlingen van een andere school die op dat moment opstegen."





