Pop-upspeeltuin op Grote Markt 28 maart 2018

Vanaf 1 april kunnen de kinderen hun speelhart ophalen op de Grote Markt in Leuven.





"Twee nieuwe speeltuigen vinden tijdelijk een onderkomen in de schaduw van ons stadhuis. De Buitenspeeldag op 18 april is de concrete aanleiding maar het speelterrein blijft nog tot eind mei staan. De speeltuigen verhuizen dan naar hun definitieve locatie op het Sint-Renildisplein in Heverlee", zegt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V).





(BMK)