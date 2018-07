Pop-upspeeltuin Grote Markt krijgt vaste stek 23 juli 2018

De pop-upspeeltuin die tot juni de Grote Markt in Leuven sierde, is definitief verhuisd naar het Sint-Reneldisplein in Heverlee.





"In juni maakte dit plaats voor een nieuw spelelement in het kader van het Groot Verlof. De speeltoestellen: een combinatie van glijbanen, klimgrepen, glijstang en een ontdekkingspeeltuig met kruiptunnel voor kleuters staan ondertussen op hun definitieve locatie. De oude speeltuigen daar werden afgevoerd. Het is de tiende speeltuin in vijf jaar tijd", zegt jeugdschepen Dirk Vansina. Er werd ook een kabelbaan geïnstalleerd, een schommelglijbaan en een speeltoestel voor de allerkleinsten. Het vernieuwde speelterrein werd zaterdag feestelijk geopend.





(KAR)