Pop-up danslessen op Grote Markt 19 mei 2018

Voorbijgangers kregen gisterennamiddag op de Grote Markt in Leuven een leuke verrassing aangeboden: een gratis dansles. Die werd uiteraard niet zomaar georganiseerd maar stond volledig in het teken van Danserie vzw. Dat is een nieuwe dansschool in Leuven. Een team van 17 gepassioneerde dansdocenten verenigden zich in het nieuwe initiatief en ging op de Grote Markt meteen op zoek naar nieuwe leden met dansambities.





"We bieden voorbijgangers een pop-up dansles aan en hebben als doel om Leuven aan het dansen te krijgen. Wie meer informatie wil over de nieuwe dansschool kan terecht op de website www.danserie.be. (BMK)