Ponsaerts: "Vuile overkapping is schande" 27 juni 2018

02u31 0

Gemeenteraadslid Luc Ponsaerts (Open Vld) dringt aan op een beter onderhoud van de stationsoverkapping in Leuven. "Doorgaans ben ik trots op onze stad maar als ik de trap neem in het station en ik kijk naar de smerige glazen panelen dan ben ik echt beschaamd", klinkt het. "Het oude station werd op een schitterende wijze gerestaureerd en de sierlijke overkapping van Samyn en Partners lijkt het station wel vleugels te geven maar onderhoud is blijkbaar teveel gevraagd. Volgens de NMBS heeft het station momenteel een netheidsscore van 92,5 %. Hoe die score wordt berekend, is mij een raadsel." De NMBS liet begin vorig jaar nog weten dat de luifels van het station worden gereinigd vanaf het moment dat de levenslijnen op de luifels zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving. Daarna wordt een jaarlijks onderhoud voorzien. (BMK)