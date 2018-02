Politiek relletje over koopzondagen CD&V VERWIJT OPEN VLD 'MEE TE SURFEN OP ONVREDE VAN ÉÉN HANDELAAR' BART MERTENS

28 februari 2018

02u27 0 Leuven In Leuven is een politiek relletje ontstaan over het initiatief van handelaarsorganisatie Liefst Leuven om elke maand een zondagsshopping te organiseren. Volgens kandidaat-burgemeester Rik Daems (Open Vld) is er nog een lange weg af te leggen. Schepen Erik Vanderheiden (CD&V) verwijt Daems dat hij uit politiek gewin schaamteloos "surft op de onvrede van één handelaar".

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober in het achterhoofd stijgt de politieke spanning in Leuven. Eén kwestie groeide uit tot een politiek relletje tussen kandidaat-burgemeester Rik Daems (Open Vld) en schepen van Handel Erik Vanderheiden (CD&V): het zondagsshoppen. Dat initiatief is tot op heden geen totale mislukking, maar sommige handelaars hebben toch hun twijfels of het sop de kool wel waard is... Zo liet een handelaar van het Rector De Somerplein in een klachtenmail aan schepen Vanderheiden zonder blozen weten dat het Leuvense stadsbestuur mee verantwoordelijk is voor het uitsterven van het handelscentrum. "Terwijl u ligt te slapen, nemen de andere centrumsteden echte marketeers in dienst die dagelijks de strijd aangaan om de consumenten naar hun winkelcentrum of shoppingcentra te halen", aldus de boze handelaar, die op de meest recente koopzondag een omzet draaide van amper 180 euro.





Consument kaatst bal

Kandidaat-burgemeester Rik Daems (Open Vld) pikte de e-mail van de handelaar op en stelde in de gemeenteraad het succes van de koopzondagen ter discussie. Schepen van Handel Vanderheiden herhaalde wat hij de handelaar liet weten in een reactie op de klachtenmail.





"In vergelijking met andere centrumsteden scoort Leuven nog goed. Het is juist dat de retailsector onder druk staat en het stadsbestuur begrijpt de ongerustheid. Net daarom is er permanent overleg met Liefst Leuven. Die organisatie levert trouwens goed werk om Leuven te promoten als shoppingstad, ook voor de koopzondagen. Om die ambitie waar te maken, krijgt Liefst Leuven een jaarlijks budget van 420.000 euro. De helft van dat bedrag komt van de promotaks, de andere helft wordt bijgepast door de stad Leuven. Het succes van de koopzondagen hangt voor een groot deel af van het aantal zaken dat de deuren wil openen. Dat varieert - helaas - tussen een derde en de helft van de handelaars. Tja, dan kaatst de consument de bal snel terug door in minder grote getale te komen opdagen. Sommige handelaars doen mailings naar hun klanten, andere doen dat niet."





Burgemeester Louis Tobback (sp.a) verwoordde de problematiek kort, gevat en zonder omwegen. "Als je wil dat er klanten komen, dan moet je iets aanbieden dat de moeite is voor de mensen!"





Politiek gewin

Zowel de reactie van schepen Vanderheiden als die van burgemeester Tobback stuiten minder tevreden handelaars tegen de borst,Politiek gewin maar ook de politici zijn verontwaardigd. Volgens schepen Vanderheiden misbruikt Rik Daems van Open Vld de klachtenmail uit politiek gewin. "Daems surft op de onvrede van één handelaar in een discussie over een initiatief dat weliswaar langzaam maar zeker van de grond komt. Akkoord, het gaat moeizaam bij momenten maar het potentieel is aanwezig om te groeien. Ik betreur dat Rik Daems voor de aanpak van platte politiek kiest in deze kwestie." Daems zelf ziet het anders. "De realiteit is dat er meer dan één handelaar steen en been klaagt en dat er te weinig wordt geïnvesteerd in de Leuvense handel. Zopas keurden we nog 500.000 euro goed voor de promotie van festival And& van Leuven Mindgate. Ter vergelijking: de stad investeert uit eigen zak 200.000 euro in Liefst Leuven en de rest betaalt de handel zelf via de promotaks. Ook inzake personeel is het verschil enorm. Er zijn drie mensen in dienst voor de handel terwijl sport kan rekenen op 80 mensen en cultuur zelfs op 125. De verhoudingen zitten simpelweg totaal scheef en dat moet veranderen."