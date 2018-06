Politiehelikopter kan ontsnapte bestuurder niet vinden 27 juni 2018

Een wijkinspecteur merkte maandag omstreeks 10 uur een verdachte wagen op met Franse nummerplaten in het centrum van Leuven. Terwijl versterking onderweg was, reed de wijkinspecteur de auto achterna maar die reed in volle vaart weg. Pas aan de Aarschotsesteenweg in Wilsele, ter hoogte van de Duits Brug, kon het verdachte voertuig aan de kant worden gezet. De bestuurder zette het meteen op een lopen. Twee andere passagiers werden meegenomen naar het commissariaat. Een politiehelikopter en speurhond zochten nog vergeefs naar de bestuurder. In de auto werd niets verdacht aangetroffen. De twee inzittenden, Roemenen van 28 en 31 jaar, waren gekend bij de politiediensten. Ze dienden nog een DNA-staal af te staan. De twintiger had nog een celstraf openstaan en werd opgesloten in de hulpgevangenis. Hij mocht na het afnemen van DNA beschikken van de parketmagistraat. (KAR)