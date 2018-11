Politiehelikopter kan inbrekers niet klissen ADPW

30 november 2018

De politie zette donderdagavond de grove middelen in om enkele inbrekers proberen te vatten die actief waren in deelgemeente Wilsele. Vijf patrouilles zochten de hele avond naar twee en mogelijks meer personen die op verschillende plaatsen hun slag hadden proberen slaan. Ondanks bijstand van een politiehelikopter bleven de inbrekers uit handen van de politie.

Even na 19 uur werd ingebroken in een huis in de Poelstraat in Wilsele. De daders braken een raam aan de achterzijde om binnen te geraken. De woning werd snel doorzocht. De daders hadden immers het inbraakalarm geactiveerd en de bewakingsfirma verwittigde onmiddellijk de politie. Na enkele minuten waren verschillende ploegen ter plaatse voor een zoekactie in de buurt maar die leverde geen resultaat meer op. Voor de zoekactie werd ook beroep gedaan op bijstand van een helikopter. Op de private bewakingscamera waren twee personen te zien met een kap over het hoofd die allebei een rugzak in de hand hadden. Het is niet duidelijk of de daders op deze locatie ook buit hebben kunnen maken.

Op bijna hetzelfde moment als in de Poelstraat probeerden onbekenden in te breken in een huis in het Straetmanshof. De daders sloegen een slaapkamerraam stuk. Ze gingen op de loop toen de bewoner thuis bleek te zijn.

Eerder op de dag waren al inbrekers aan het werk geweest op twee andere adressen in Wilsele. Toen de bewoonster ’s van een alleenstaand huis op de Aarschotsesteenweg ‘s avonds thuis kwam stelde ze vast dat de woning werd doorzocht en alles overhoop was gehaald. De inbrekers hadden een schuifraam geforceerd om binnen te geraken. De buit bestond uit cash geld en juwelen.

En in de Bunswijkstraat slaagden inbrekers er niet in om de woning binnen te dringen. Toen de bewoners ’s avonds thuis kwamen, stelden ze vast dat het glas van het badkamerraam, bereikbaar via een plat dak, was gebarsten. Wellicht hebben de daders het glas proberen breken, maar omdat het om stevig dubbel glas gaat, is dat niet gelukt.

De afgelopen dagen werden er heel wat meldingen gemaakt van inbraken in Kessel-Lo, maar donderdagavond werd het actiegebied van de inbrekers verlegd naar Wilsele.