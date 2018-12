Politiediensten sluiten met feestdagen ADPW

21 december 2018

Maandag 24 december, dinsdag 25 december, woensdag 26 december en dinsdag 1 januari 2019 zijn de diensten van de Leuvense politie gesloten. Voor dringende politiehulp kan je terecht via 016210610, 101 of op het onthaal op de Philipssite. Op 24 december is de fietscentrale wel open.