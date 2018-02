Politiecamera betrapt fuifgangers die fiets in container dumpen 23 februari 2018

02u32 0

Twee twintigers, uit Aartselaar en Bilzen, zijn woensdagnacht geklist nadat ze in de Sint-Barbarastraat in Leuven een fiets in een grote afvalcontainer gooiden. Een inspecteur in de centrale merkte via de bewakingscamera hoe het duo een slotvaste fiets uit een stalling sleepte tot tegen de container. Vervolgens kieperden ze de fiets erin en gingen ze ervandoor. Een patrouille in de buurt werd geïnformeerd. Die kon aan de hand van de persoonsbeschrijvingen de twee even later klissen. Ze kregen beiden een GAS-boete. (KAR)