Politie zoekt gewapende man 14 april 2018

02u38 0

De Leuvense politie heeft gisteravond omstreeks 22.30 uur een tijdlang naar een mogelijk gewapende man gezocht. De man, een vijftiger, zou in een café op de Oude Markt verkondigd hebben dat hij een wapen op zak had. Daarop belde een caféganger de politie. Zij kwamen ter plaatse maar konden de man niet onmiddellijk vinden, ondanks het feit dat ze met een heel aantal combi's en een anonieme wagen de Oude Markt en mgeving afschuimden. Bij het ter perse gaan was het nog niet duidelijk of de man gevonden was. (ADPW)