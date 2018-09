Politie zet 40 mensen in tijdens Jaarmarkt 03 september 2018

02u37 0 Leuven De Leuvense politie zet dertig agenten in om toezicht te houden tijdens de Jaarmarkt. Daarbij komen nog tien agenten van de verkeersdienst om het circuit van de Leuvense hoogdag bij uitstek auto- en fietsvrij te houden. "Hinderlijk geparkeerde voertuigen zullen worden verwijderd van het parcours", zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.

Vandaag vindt de hoogdag van het jaar plaats: de Jaarmarkt. Tegen de tijd dat u dit leest, kuieren zonder enige twijfel al vele duizenden bezoekers door de stad. Voor de Mannen van het Jaar begonnen de feestelijkheden zaterdag al met de Abrahamdag in het Sint-Donatuspark en de optocht naar Fonske die dit jaar het kostuum van de Mannen van '78 aangemeten kreeg. Ook de Leuvense politie moest vanochtend vroeg uit de veren om het parcours van de Jaarmarkt auto- en fietsvrij te houden.





Extra personeel

"We nemen geen bijzondere veiligheidsmaatregelen maar uiteraard zetten we extra personeel in", zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. "Om de orde te bewaren, worden er een dertigtal agenten ingezet in de Leuvense straten. Een tiental agenten zorgen er ook voor dat er geen hinderlijk geparkeerde voertuigen aanwezig zijn op het parcours van de Jaarmarkt. Foutgeparkeerde fietsen en wagens zullen van het terrein worden verwijderd om de doorgang van de bezoekers te kunnen garanderen." (BMK)