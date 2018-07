Politie waarschuwt voor oplichters 10 juli 2018

De Leuvense politie heeft zondagochtend al drie meldingen over oplichters. "De verdachten rijden met een voertuig met Franse kentekenplaat. Ze doen alsof er een botsing gebeurt of rijden er daadwerkelijk lichtjes tegen. Hun wagen is op dat moment al beschadigd. Vervolgens willen ze niet dat er papieren ingevuld worden, maar vragen ze cash voor de schade aan hun wagen. Ze kiezen doelbewust oudere bestuurders uit", deelt de politie mee. Zie je deze personen, bel dan onmiddellijk de politie op 0162106. (ADPW)