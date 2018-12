Politie waarschuwt voor koppel dat kat beweert kwijt te zijn ADPW

25 december 2018

De Leuvense politie heeft op drie dagen tijd melding gekregen van twee slachtoffers die melding maakten van diefstallen nadat een vrouw beweert dat ze haar kat kwijt is. “Het is opletten voor vrouw van rond de twintig, zwart haar, Duits accent, die beweert haar kat kwijt te zijn en vraagt om even in de tuin te mogen kijken. Haar partner pleegt ondertussen in huis diefstal”, zo meldt de Leuvense politie.