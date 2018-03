Politie vindt getuige zwaar ongeval 16 maart 2018

Op de Brusselsestraat in Leuven vond dinsdagavond omstreeks 18.25 uur een zwaar verkeersongeval plaats met een fietsster. Dat gebeurde ter hoogte van het Sint-Pietersziekenhuis. De 24-jarige fietsster uit Kessel-Lo is zwaargewond, maar verkeert niet meer in levensgevaar. Toen een bromfietser een fietser inhaalde kwam het tot een frontale botsing met een andere fietsster die uit de tegenrichting kwam. Deze fietsster, een 24-jarige dame uit Kessel-Lo, raakte zwaargewond.





Politie en parket gingen op zoek naar getuigen van het ongeval. De eerste fietser die dinsdag getuige was van het ongeval, meldde zich ondertussen bij de politie. (ADPW)