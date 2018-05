Politie verscherpt controles aan station 31 mei 2018

02u52 0 Leuven De steekpartij van enkele dagen aan het station van Leuven waarbij een 18-jarige jongeman uit Holsbeek lichtgewond raakte, heeft de politieaandacht aan de stationsbuurt serieus verscherpt.

"Gisternamiddag tussen 12 en 14 uur werden er 71 mensen gecontroleerd. Er werden twee processen-verbaal voor drugsbezit, twee processen-verbaal voor verboden wapenbezit en één proces-verbaal voor het opgeven van een valse naam opgesteld. In één geval werd er een mes aangetroffen bij een minderjarige en een andere minderjarige had een boksbeugel op zak", vertelt Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.





Minderjarigen

"Gezien het tijdstip werden er veel minderjarigen aan een controle onderworpen. Die verliep zonder incidenten. De controle gebeurde in samenwerking met De Lijn. Er namen 17 politiemedewerkers deel uit het fenomeenteam, het fietsteam, hondengeleiders en de interventiedienst", zegt Del Piero. In een eerste fase werd er een aantal bussen op het Martelarenplein gecontroleerd. Reizigers werden op hun vervoersbewijzen gecontroleerd en overlastplegers of verdachte personen werden aan een controle door de politie onderworpen. In een tweede fase hielden politieploegen toezicht in en rond het station. De controleurs van De Lijn controleerden 448 reizigers. Er werden 16 processen-verbaal voor zwart- of grijsrijden opgesteld. (ADPW)