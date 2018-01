Politie verbaliseerde al 1.297 fietsers sinds start academiejaar 20 januari 2018

02u29 0 Leuven Bij de start van het nieuwe schooljaar en het academiejaar ging er extra aandacht naar de fietsers.

"De focus ligt op het fietsen in verboden richting en in wandelzones, het gebruik van het fietslicht en het respecteren van het rode verkeerslicht. In 2017 werd extra toegekeken op het fietsen in verboden richting of in een voetgangerszone. In totaal werden 1.297 fietsers hiervoor geverbaliseerd waarvan 447 in een voetgangerszone (666 verboden richting en voetgangerszone samen in 2016, 659 in 2015). Tijdens verschillende controles op het gebruik van fietslicht tijdens de duisternis werden 778 overtreders geverbaliseerd (1.098 in 2016, 659 in 2015).





132 fietsers werden betrapt toen ze het rode verkeerslicht negeerden en kregen hiervoor een pv (89 in 2016, 138 in 2015)", vertelt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx. (ADPW)