Politie vat inbreker, tweede inbreker gezocht met helikopter ADPW

24 januari 2019

De Leuvense politie heeft zojuist een inbreker gevat die een inbraak pleegde aan de Koning Albertlaan in Kessel-Lo. “De helikopter van de Federale Politie is samen met ons op zoek naar de verdachte van een inbraak in de Koning Albertlaan. Eén persoon is al gevat, de andere is nog op de vlucht”, bevestigt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx. Een dame hoorde vallend glas en verwittigde onmiddellijk de politie.