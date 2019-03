Politie teleurgesteld nadat minderjarige autodieven weer vrijgelaten worden ADPW

08 maart 2019

Inbrekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag op vier verschillende plaatsen in minstens twaalf auto’s ingebroken. Ze sloegen toe in de Maria Theresiastraat en de Koning Leopold-I-straat in het centrum van de stad. Daar werd telkens van drie auto’s het achterste raampje aan de passagierszijde stuk geslagen. Slechts uit twee auto’s werd effectief iets gestolen waaronder een gsm. Ook in de Leopold Decouxlaan en het Roeselbergdal in Wilsele waren autodieven actief. In de Leopold Decouxlaan werd ingebroken in drie wagens waarvan telkens de achterste passagiersruit was stukgeslagen. De buit bestond onder meer uit cash geld, een tankkaart en een koptelefoon. In het Roeselbergdal werden drie verdachte minderjarigen opgepakt door de politie, nadat een bewoner van uit zijn raam zag hoe dit trio met behulp van een zaklamp binnen keek in de geparkeerde auto’s en voelde of de portieren vast waren. Minstens één auto werd doorzocht. De getuige belde de politie die de verdachten, die geen identiteitsdocumenten bij zich hadden en uit Nederland waren afgezakt naar Leuven, kon oppakken. Ze gedroegen zich verdacht en gaven een verwarde uitleg waarom ze op die plek aanwezig waren. Ze verplaatsten zich op fietsen die ze aan het station van Leuven hadden gestolen. De drie minderjarigen die illegaal in het land verbleven werden overgebracht naar het commissariaat voor verder onderzoek. Het parket en de Dienst Vreemdelingenzaken werden van de feiten in kennis gesteld. Ondertussen werd het drietal terug vrijgelaten. De Leuvense politie reageert naar eigen zeggen teleurgesteld op de beslissing van het Leuvense parket. Bij het parket was niemand bereikbaar voor commentaar.