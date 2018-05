Politie stopt acht stomdronken mannen in cel 28 mei 2018

02u28 0 Leuven De zomerse temperaturen jagen meteen ook het alcoholgebruik omhoog. Vrijdag- en zaterdagnacht werden in totaal acht stomdronken personen ter ontnuchtering in de politiecel gestopt.

In de Pieter Coutereelstraat werd zaterdagnacht een 27-jarige man uit Kessel-Lo slapend op straat aangetroffen. De man werd met veel moeite wakker gemaakt. Hij sloeg wartaal uit. Na een medische controle sliep de stomdronken twintiger zijn roes uit in de politiecel. Daar belandden ook een 19-jarige jongeman uit Wilsele, die vrijdagnacht zijn roes uitsliep op de grond in de Lakenweversstraat, en een 21-jarige uit Kessel-Lo die met een lege fles sterke drank al slapend op een terrasstoel van een café op de Oude Markt werd aangetroffen. De twintiger was volledig van de kaart. Nog op de Oude Markt werd vrijdagnacht een 27-jarige Leuvenaar slapend onder een terrastafel aangetroffen.





In de boeien

Een patrouille kreeg ook twee op de grond slapende Ieren, beiden dertigers, zaterdagnacht slechts met veel moeite wakker. Eén van hen verzette zich hevig tijdens de controle. Hij werd geboeid. Dat overkwam ook een 40-jarige Portugees die duidelijk een glas te veel op had en zaterdagnacht op de Oude Markt te veel avances naar een vrouw maakte. Ook hij mocht zijn roes uitslapen in de cel. Een 22-jarige man uit Leuven die onder invloed was van alcohol en drugs, werd zaterdagnacht agressief naar zijn vrienden toe. Zij belden de politie. De twintiger werd geboeid en om af te koelen en te ontnuchteren in de cel gestopt. (SPK)