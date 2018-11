Politie slaat autoruit in van slapende chauffeur KAR

11 november 2018

13u01 0 Leuven Een 41-jarige man uit Kessel-Lo is zaterdagnacht al slapend in zijn auto aangetroffen.

Een passant meldde even na 2 uur dat er op het kruispunt van de Aarschotsesteenweg en de Kolonel Begaultlaan een auto stilstond. De portieren waren vergrendeld. Agenten slaagden er niet in om de man wakker te krijgen en moesten een autoruit inslagen. Toen het alarm van de auto in werking trad, werd de bestuurder wakker. De veertiger bleek duidelijk onder invloed van alcohol en legde een positieve ademtest af. Zijn auto werd gesleept. Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.