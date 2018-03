Politie pakt verdwaalde bever op 27 maart 2018

03u00 0

De Leuvense politie kreeg zondagnacht de melding dat er een bever ronddwaalde aan het Smoldersplein in Leuven. Het diertje slaagde er niet in om de weg naar huis te vinden.





Een politiepatrouille kon de bever oppakken en in een kooi stoppen. Het beest had geen zichtbare verwondingen en werd opnieuw vrijgelaten aan het water van het kasteel van Arenberg. (KAR)