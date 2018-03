Politie organiseert verkeerscursus 'Paashaas' 13 maart 2018

02u43 0

De paasvakantie komt er weer aan en dan wordt in het verkeerspark van het provinciedomein van Kessel-Lo alles in gereedheid gebracht voor een nieuwe cursus "Paashaas", verkeerslesjes voor kinderen van 5 tot 7 jaar. Zij kunnen tijdens deze lesjes de vele verkeersregels onder de knie krijgen. Er worden lesjes gegeven over de verkeersregels voor voetgangers en over de basisregels die gelden voor de fietsers. De verkeerstekens komen ook aan bod. De theorie kan nadien geoefend worden op het parcours van het verkeerspark. Deelnemen is gratis. De lesjes gaan de tweede week van de paasvakantie door (van maandag 9 tot vrijdag 13 april) in het verkeerspark van het provinciedomein van Kessel-Lo. De cursus "Paashaas" duurt een week, die ofwel in de voormiddag ofwel in de namiddag kan gevolgd worden. In de voormiddag starten de lesjes om 10 uur en eindigen ze om 11.30 uur. In de namiddag start men om 13.30 uur om te eindigen om 15 uur. Inschrijven kan telefonisch op het nummer 016/25 38 86 bij de instructeurs Hilde Goossens en Maryse Valenza of u mailt naar het verkeerspark: pz.leuven.verkeerspark@police.belgium.eu. (ADPW)